TRAIL. Deux Sudistes ont franchi la ligne d’arrivée du SwissPeaks Marathon en même temps, et à la première place, samedi en Valais. De Morgins au Bouveret, Josépha Seydoux (CS Vallée du Flon) et Lisa Gremaud (Vuarmarens) ont parcouru les 44 kilomètres et 2430 mètres de dénivelé positif en 5 h 21. Elles ont même signé le 16e temps scratch sur 316 classés, dont 82 dames. Agées de 32 et 23 ans, elles ont relégué leur plus proche poursuivante à trois minutes.