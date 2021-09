A toi, illustre inconnu, qui as eu le courage suprême dans le noir d’une nuit sans lune, d’effacer le visage d’un candidat et de le parer d’une couleur qui n’est pas la sienne;

A toi, qui portes l’étendard de la lâcheté si haut que tu ne défiles que durant la nuit;

A toi, qui en guise de cerveau n’as qu’un pois chiche farci à la haine de l’autre-pas-comme-toi;

A toi qui ignores sans doute que nous sommes tous descendants des hordes barbares de Gengis Khan, des Wisigoths et autres Ostrogoth, originaires des plaines d’Asie où le riz est doré comme les visages…

En un mot, à toi valeureux combattant et redresseur d’images, je préconiserais la «méthode Don Camillo»: une bonne déculottée (au propre) avec passage de tes deux rondeurs postérieures au blanc le plus pur (puisque c’est ta couleur d’élection) et exposition sur la place publique un jour de vote. Les photographes viendront immortaliser ton «portrait» pour que ta postérité n’oublie jamais que le blanc-de-blanc est la seule couleur identitaire de notre pays. Enfin, à vous, Carl-Alex, qui sur le moment, avez certainement ri jaune, je vous dis: «Ne vous en faites pas, votre sourire blanc éclatant reviendra. Pensez à Jules César: Veni, vidi, vici.»Pierre Seydoux, Bulle