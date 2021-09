Tout est une question de gestion des événements

Partage des points logique (1-1) dans le derby du Sud entre Châtel-Saint-Denis et Romont samedi.

Sur la pelouse, la maîtrise dans les moments clés a été capitale. En dehors, elle le devient.

VALENTIN THIÉRY

2e LIGUE INTER. Duilio Servadio en était persuadé après le coup de sifflet final du match nul 1-1 entre Châtel et Romont, samedi. Si ses hommes avaient rallié la mi-temps en menant 1-0, ils se seraient imposés. «Mais juste après la superbe frappe de Caeiro en pleine lucarne, nous concédons un penalty ridicule», regrettait le mentor local. Un petit moment de déconcentration fréquent après l’euphorie d’un but qui a été mal négocié et qui fait perdre deux points face à des Romontois bien préparés pour ce déplacement. Le coach Angelo Caligiuri s’était adapté en modifiant son plan de jeu par…