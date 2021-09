VTT. Ilona Chavaillaz a remporté la course élite de la Schwyberg Bike, épreuve organisée samedi à Planfayon et comptant pour la Coupe fribourgeoise de VTT. La Glânoise a devancé de plus de dix minutes sa dauphine Charlotte Fontana. Chez les garçons, le Gruérien Simon Wirz s’est imposé dans la catégorie hard avec près d’une minute d’avance sur le Marsensois Néo Piccand. A noter également la victoire de la Charmeysanne Lucie Droux dans la catégorie juniors.