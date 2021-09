Un état des lieux des médias

POSTULAT. Le Conseil d’Etat va dresser l’inventaire des médias fribourgeois, leurs sources de financement et de leur modèle économique. Les aides cantonales et fédérales d’urgence allouées en 2020 et 2021, dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19, ont permis une certaine stabilisation des finances. Mais cela ne reflète pas l’état réel d’un secteur qui souffre. A l’unanimité moins une abstention, les députés ont accepté jeudi le postulat déposé par Grégoire Kubski (ps, Bulle) et Benoît Rey (vcg, Fribourg).

Le texte demande aussi au Gouvernement d’évaluer la pertinence de créer ou non une fondation cantonale pour les médias. Mais tous les intervenants, y compris les postulants, ont insisté sur la nécessité d’explorer toutes les pistes possibles. «Ce postulat doit permettre de…