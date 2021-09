Un revers aux démocraties

Le 11 septembre 2001, les caméras se braquent sur les Etats-Unis. Sur le plateau de la TSR, c’est Xavier Colin qui commente les attentats en direct. Vingt ans après, il se souvient.

ARTHUR DU SORDET

Il y a vingt ans, jour pour jour, les médias du monde entier avaient les yeux rivés sur Manhattan. On pouvait suivre en direct, à la télévision, l’effondrement des deux tours du World Trade Center. En Suisse, c’est Xavier Colin, alors responsable de la rubrique internationale de la TSR, qui commentait ces attentats. Deux décennies plus tard, le spectre de cette attaque est toujours bien présent, exacerbé par le retour au pouvoir des talibans. Désormais chercheur associé au Centre de politique de sécurité de Genève (GSCP), Xavier Colin revient sur ces événements tragiques et leurs…