Une campagne pour inciter au fair-play routier

CIRCULATION

Pour désamorcer des situations désagréables voire dangereuses sur les routes, il suffit parfois d’un peu de courtoisie et de respect. C’est particulièrement vrai dans les villes. Une campagne, lancée mardi, incite les automobilistes, cyclistes, motocyclistes, conducteurs de bus et piétons à faire preuve de fair-play. Chapeautée par la ville de Fribourg, elle regroupe de nombreux partenaires dont la ville de Bulle, les TPF, le TCS, la police cantonale, TaxiSuisse et Pro Vélo, rapporte un communiqué. La campagne durera un mois et sera principalement diffusée sur internet et les réseaux sociaux.