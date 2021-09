Une première dans le bassin bullois

NATATION. Six semaines après sa réouverture, la piscine rénovée de Bulle accueillera sa première compétition ce samedi. Le Meeting Jack Kaeser – en hommage au fondateur du Sporting Natation Bulle (SPB) – proposera un format inédit: «Chaque athlète disputera le 50 m et le 100 m dans la même nage. L’addition des points FINA servira à qualifier les six meilleurs pour les finales en fin de journée», explique le président du SPB Silvio Bisaz.

Plus de trente nageurs de la société organisatrice concourront dans le bassin de 50 mètres. «Plus qu’un objectif de performance, ce meeting doit permettre à chacun d’établir un premier temps de référence au retour des vacances. Ce sera aussi l’occasion de présenter notre nouvelle piscine aux clubs extérieurs.» QD

