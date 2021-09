A Vuisternens le derby des néopromus

Tous les deux en quête de leurs premiers points en 3e ligue, Gruyère-Lac et Vuisternens/Mézières se sont séparés sur le score de 0-3 samedi à Echarlens. Ambiance.

CLAUDE GENILLOUD

3e LIGUE. Conditions idéales, samedi soir au terrain de la Belle-Place à Echarlens, où le FC Gruyère-Lac entendait remporter sa première victoire de la saison. Mais il affrontait un FC Vuisternens/Mézières qui ne l’entendait pas de cette oreille et, de plus, la poisse s’en est aussi mêlée. Entre la 15e minute et la 17e minute, l’entraîneur local Frédéric Ayer était contraint d’effectuer deux changements sur blessure.

Un peu groggy par ces coups du sort, Gruyère-Lac concédait le premier but inscrit par le Glânois Cyril Bourqui (0-1). A la 30e minute, le même Bourqui récidivait (0-2). De retour de la pause, les…