«Plus que le record, je retiens la manière»

Grâce à cette victoire 5-3 mardi contre le CP Berne, la dixième de suite, on bat le record du club datant de la saison 1991-1992. On n’effacera par contre jamais les légendes que sont Slava Bykov et Andreï Khomutov. Pour ma part, ce record ajoute du piment dans ma carrière après mon titre national avec Zurich. Je suis surtout très heureux de le partager avec les Fribourgeois de l’équipe, qui laissent ainsi leur nom dans l’histoire de Gottéron.

Egaler la série de quinze succès consécutifs par Lugano en 1988-1989? Cela paraît énorme, mais possible. Reste que personne ne se projette si loin aujourd’hui. On relativise ce succès. Même si l’on a bien profité de l’euphorie mardi après la victoire dans le derby. On s’est pris dans les bras et on a refait le match dans les vestiaires. Qui dit…