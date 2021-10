Avec sa Course folle, Tim Dup propose de prolonger l’été

En cinq ans et trois albums, Tim Dup s’est imposé comme l’un des chanteurs français les plus talentueux du moment. Avec Lacoursefolle, sorti en juin, il évolue vers un format plus pop et des saveurs ensoleillées, sans rien perdre de ses qualités d’écriture. A découvrir ce samedi à la salle CO2.

ÉRIC BULLIARD

SAISON CULTURELLE. Au bout du fil, la voix est douce, le propos mesuré. Après le magnifique Qu’en restera-t-il?, Tim Dup, 26 ans (Timothée Duperray de son vrai nom) a enchaîné avec La course folle: né pendant la pandémie, ce disque enchanteur sonne comme un appel aux joies de la vie, fussent-elles éphémères. Avant son passage à La Tour-de-Trême ce samedi, le chanteur français – révélé en 2016 par l’extraordinaire TER Centre – revient sur la genèse de cet album ensoleillé.

Après…