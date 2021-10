Comme un chat dans la ville

BANDE DESSINÉE

Juan Díaz Canales et Juanjo Guarnido

BLACKSAD – ALORS, TOUT TOMBE

(PREMIÈRE PARTIE)

Dargaud

Enfin! Après huit ans, Blacksad revient. Et quel retour! Pour la première fois, le récit se déroulera même sur deux tomes, ce qui nous assurera au minimum une suite… Les Espagnols Juan Díaz Canales (scénario) et Juanjo Guarnido (dessin) retournent à leur monde animalier prenant place dans un polar américain des années 1950. Contrats véreux, mafia de belettes, philanthrope salopard et maire corrompu, chaque élément est là pour faire de cette bande dessinée un parfait récit noir et new-yorkais dans lequel Blacksad, le félin privé, et Weekly, son ami journaliste – fouine de son état – devront se démêler pour se tirer d’affaire en un seul morceau.

Alors que le grand chat accepte de…