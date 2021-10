Début des travaux à la fin du mois de novembre

BLUEFACTORY. Les grands chantiers vont pouvoir débuter dans le quartier d’innovation Bluefactory, à Fribourg. Le Tribunal cantonal a maintenant jugé irrecevable un recours contre ce projet. Dès la fin du mois de novembre, la construction du Bâtiment B sera lancée. Conçu en bois des forêts fribourgeoises, il abritera d’ici 2023 des bureaux, des laboratoires et un restaurant. Soit un potentiel de 400 emplois supplémentaires sur le site, a annoncé vendredi Bluefactory Fribourg-Freiburg SA. Le coût de l’ouvrage s’élève à 25 millions de francs. Dans le courant de l’été prochain, ce sera au tour du bâtiment du Smart Living Lab de sortir de terre. Dédié à l’habitat du futur et à la construction durable, il accueillera, en 2024, 130 chercheurs de l’EPFL, de la HEIA et de l’Université. ATS