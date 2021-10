Dans la tête… d’un colérique

RTS 1, MERCREDI, À 20 H 15



La colère est une émotion qui n’a pas bonne réputation. Elle monte, nous envahit et parfois ça déborde. Et quand ça déborde, ça dérange! Les règles de bienséance nous apprennent à contrôler notre colère. Mais on le sait moins, la colère est nécessaire à notre équilibre, c’est un moteur qui parfois augmente nos performances et nous aide à avancer. Cette émission décrypte la plus répandue et la plus complexe de nos émotions. Qui n’a jamais eu envie d’envoyer valser son ordinateur? Pourquoi se met-on davantage en colère avec ceux qu’on aime? Des expériences et des explications d’experts se mêlent à des témoignages pour mieux comprendre les mécanismes de cette émotion. ■