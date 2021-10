A deux, c’est aussi bien

MUSIQUE

Cyril Mokaiesh

DYADE

Un plan simple

Révélé par Communiste en 2011, Cyril Mokaiesh avait confirmé sa conscience politique avec Clôture en 2017, avant de retrouver la partie libanaise de ses racines, dans Paris-Beyrouth (2020). Dans Dyade (soit, en sociologie, le plus petit groupe social possible, formé de deux personnes), il propose une série de duos, comme un besoin de partager, après les périodes d’isolement forcé. On y retrouve l’envie des Grands soirs (avec Mélanie Doutey), des souvenirs d’enfance (le mélancolique Honfleur, avec sa sœur Laura Mokaiesh), mais aussi les échos des temps troublés, que ce soit dans Après le déluge (avec Alma Forrer), La fin du bal (avec Elodie Frégé, une vraie réussite) ou Une seule fois, avec Pierre Guénard de Radio Elvis).

L’album confirme en…