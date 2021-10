Elles ouvrent un magasin dédié à la santé sexuelle

Jeanne Morand et Cyrielle Goetschi viennent d’ouvrir BLOOM à Fribourg, un magasin qui propose sex-toys et culottes menstruelles, entre autres produits dédiés au bien-être sexuel. Les deux Gruériennes nous ouvrent leurs portes.

YANN GUERCHANIK

SOCIÉTÉ. A Fribourg, au numéro 65 de la rue de Lausanne, il existe un magasin pas comme les autres, qui fait souffler l’air du temps. Ouvert depuis peu, BLOOM est entièrement dédié à la santé sexuelle. L’échoppe est discrète, mais elle n’a pas froid aux yeux.

Surtout, elle ressemble aux deux jeunes femmes qui l’ont créée. Jeanne Morand et Cyrielle Goetschi, 28 et 27 ans, bien dans leurs jeans taille haute, la conscience écolo et le féminisme en bandoulière. Leur boutique est comme la matérialisation de plusieurs tendances que l’on perçoit aujourd’hui.…