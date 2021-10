Envol différé pour le CTT Bulle en ligue B

TENNIS DE TABLE

Cinq rencontres, dix points: tel est le bilan du CTT Bulle après la cinquième journée de Ligue nationale B, disputée samedi dernier à domicile. Le trio formé par Luca Anthonioz (deux victoires en simple), Miquel Carré et Csaba Vigh a glané un seul point de sa défaite 3-7 face à Vevey. Quatrième du classement, le CTT Bulle se déplacera à Veyrier à la fin du mois. Dans le même temps en ligue C, la seconde garniture bulloise a fait nul 5-5 contre Thoune et reste lanterne rouge de son groupe.