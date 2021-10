Fatiguée, triste et déçue

Tribune libre

A propos de l’initiative sur les soins infirmiers.

Les campagnes des votations fédérales du 28 novembre sont lancées. Et voilà qu’à ma grande surprise, notre Conseil fédéral encourage la population à voter non à l’initiative sur les soins infirmiers. Pourtant, le personnel soignant a été loué pour son travail remarquable et sans faille. Pensez-vous que des applaudissements de quelques semaines vont nous faire oublier la pénurie de personnel, le manque de moyens, les restrictions budgétaires et j’en passe?

Trop souvent, nous pouvons lire et entendre des personnes déçues de leur passage en milieu hospitalier. Nous sommesnous demandés si cela aurait pu être évité si des mesures concrètes avaient été mises sur pied? Il est temps de venir au secours du personnel soignant qui…