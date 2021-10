La commune veut sortir du plan éolien

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT. Les communes de Vuisternens-devant-Romont et de La Sonnaz ont déposé mardi une demande de reconsidération du volet éolien du Plan directeur cantonal et de ses sept fiches de projet «site éolien». Leur demande est motivée par l’absence de récusation des experts pour cause de «conflits d’intérêt manifeste».

Mandaté par les deux communes, Me David Ecoffey a rédigé un avis de droit remettant en cause «le bien-fondé des études de base à l’origine de la stratégie d’implantation d’éoliennes dans le Plan directeur cantonal et l’entier du processus lui-même». Cette remise en cause se base notamment sur les conflits d’intérêt entre l’entreprise Ennova SA, mandatée comme experte par le Service de l’énergie (SdE) entre janvier 2016 et mars 2017, et Groupe E Greenwatt…