A la conquête du château

COURSE D’OBSTACLES. Organisée par la firme autrichienne Red Bull, la 2e édition de la Conquête du château a lieu ce samedi. Quelque 500 coureurs s’élanceront sur le tracé de 15 kilomètres dont le dénivelé – 650 mètres – a été doublé par rapport à l’année passée. Le parcours fera le bonheur des coureurs et crossfiteurs, mais aussi des amateurs du trail.

Entre la pointe à Morlon et le château de Gruyères, six obstacles naturels les attendent, parmi lesquels rochers, troncs d’arbre et traversées de rivière. En plus de quoi, deux challenges faisant la part belle à l’ascension ont été mis sur pied par les organisateurs.

Une dernière montée brutale

Après dix kilomètres de course, les «conquérants» se mesureront à un défi mêlant endurance et concentration. Ils grimperont de 195 mètres jusqu’aux…