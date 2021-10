Le château de Gruyères une nouvelle fois pris d’assaut

Victoire de Sandro et Pascal Schmid lors de la deuxième édition de la Conquête du château samedi. Environ 460 athlètes étaient au départ.

Vanessa Pittet s’impose chez les femmes. Comme en 2020, le Remaufensois Alexandre Bugnard a pris la troisième place et du plaisir.

De la pointe de Morlon jusqu’à Gruyères, récit de 14,8 kilomètres exigeants, mais ludiques à travers route, bois et champs.

VALENTIN THIÉRY

COURSE D’OBSTACLES. Vanessa Pittet franchit la ligne d’arrivée après 1 h 24 d’effort. A bout de bras, elle porte un drapeau. Une charge dont elle se serait bien passée après 14,8 kilomètres de course et quelque 650 mètres de dénivelé. Mais l’étendard est indispensable. Il symbolise le succès de la Glânoise (CARC Romont), première femme à prendre d’assaut le château de Gruyères lors de la…