Les Jeunes du Centre lancent une motion populaire contre le gaspillage alimentaire

ALIMENTATION DURABLE. Rassembler «les forces écologistes et le monde paysan», c’est l’objectif de la motion populaire contre le gaspillage alimentaire, lancée par les Jeunes du Centre. «Alertés à plusieurs reprises par le gaspillage de fruits et de légumes pour cause esthétique», ils estiment que 90% des déchets agricoles alimentaires pourraient être valorisés plus efficacement. «Le consommateur devra aussi prendre ses responsabilités, notamment en abandonnant le “confort”, somme toute assez anodin, des carottes bien droites. Mais, force est de constater que ce choix ne lui est pas accordé actuellement.» La motion demande au Conseil d’Etat d’exploiter les possibilités offertes par la Loi sur l’agriculture pour mettre en œuvre des actions concrètes.