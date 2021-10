Où sont les Vert·e·s?

Tribune libre

A propos de l’affichage politique.

Ce qui fait la richesse de notre paysage, ce sont les montagnes, cours d’eau, forêts, places vertes et étendues naturelles. Malencontreusement, en parcourant nos chemins, routes et sentiers vous aurez eu du mal à ignorer qu’une nouvelle espèce envahissante a trouvé refuge dans notre canton: les affiches de campagne. Elles poussent dans notre région sur un terreau semble-t-il plus fertile qu’à nos pistes cyclables, avec une croissance incroyablement plus dense que nos transports publics et une vivacité qui dépasse largement celle de nos écosystèmes.

Les lampadaires et autres infrastructures locales sont devenus les tuteurs de l’affichage politique sauvage, qui, selon notre législation, lui permet d’être dotée de droits que le monde…