Participation record à la Millets Cup ce samedi

MARCHE ET VOL

Grimper le Pra de Cray, les Millets ou l’Aiguille, voler, réaliser des exercices et poser: c’est le concept de la Millets Cup, compétition de marche et vol qui a lieu pour la huitième fois ce samedi à Albeuve (départ à 7 h 30). «L’engouement pour notre course a été incroyable, se félicite son président Claude Gétaz. Nous affichons complet depuis le mois de mai avec 120 participants.» Sommité de la discipline, le Bernois Christian Maurer sera le grand favori à sa succession dans l’Intyamon. Verdict ce samedi à 16 h. QD