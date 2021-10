Pas de vaccination dans les Cycles d’orientation

COVID. Le député Stéphane Sudan (le centre, Broc) se questionnait sur la possibilité d’offrir aux élèves des CO de se faire vacciner, avec un consentement parental, sur leur lieu d’étude. Vendredi matin, le Conseil d’Etat a répondu par la négative. Le gouvernement ne compte pas procéder à des vaccinations dans les CO actuellement. Il souligne l’importance du vaccin qui «apparaît comme le seul moyen de sortie de la pandémie» y compris pour les 12-15 ans. Néanmoins, le Conseil d’Etat relève les «aspects plus complexes» de la vaccination des plus jeunes: exclure la contrainte parentale, en cas de doute assurer la présence d’un médecin pour évaluer la capacité de discernement de l’élève, éviter d’éventuelles réactions sociales.