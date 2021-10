Pas seulement une étiquette

Le 7 novembre prochain, les Gruériennes et Gruériens devront élire un nouveau préfet. Cette élection anime beaucoup de discussions et de débats passionnés quant à «l’étiquette» de l’homme qui gardera le château de Bulle pour cinq ans ou plus. Mais nous n’allons pas élire une étiquette, mais bien un homme. Un homme, qui saura rassembler au-delà de son étiquette, un homme qui saura décider, trancher, et qui saura, surtout, écrire le futur de notre belle Gruyère. Ce sera également un homme expérimenté, rigoureux, dynamique et bien évidemment jeune, pouvant ainsi prétendre à assumer la fonction de préfet, au-delà d’une seule législature. Le dynamisme et la jeunesse du deuxième district du canton le méritent amplement. Cet homme s’appelle Vincent Bosson, c’est une évidence. Il est l’homme de la situation et du futur.

Vladimir Sigrist, candidat PLR au Grand Conseil, Les Sciernes-d’Albeuve