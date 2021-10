Personnel bilingue recherché

Un article paru début octobre mentionnait l’intérêt grandissant des jeunes des écoles professionnelles du canton de Neuchâtel à partir à l’étranger pour y effectuer un stage en entreprise. Cette approche de l’apprentissage des langues étrangères par immersion est très intéressante et mérite qu’on s’y attarde. Du fait de la situation géographique de notre district et de notre canton, l’économie a besoin de personnel polyglotte. Les entreprises recherchent, parfois avec difficulté, les profils correspondant à leurs besoins actuels, entre autres en termes de compétences linguistiques. L’apprentissage des langues étrangères est un bagage supplémentaire dont les entreprises ont besoin. La formation joue ici un rôle prépondérant. L’encouragement de formations bilingues, par exemple en développant la collaboration avec les parties germanophones de notre district et de notre canton, est une des solutions. Une autre solution consiste en la promotion et l’organisation de stages individuels en entreprise à l’étranger. Un stage, un séjour dans une autre région en Suisse ou du monde sont l’occasion d’une expérience unique. Celle-ci permet aux jeunes de gagner en autonomie et de s’ouvrir au monde, tout en développant des compétences linguistiques et professionnelles. Permettons à nos jeunes une intégration sur le marché de l’emploi tout en répondant aux attentes de l’économie. Les thèmes de la formation et de l’innovation dans les entreprises fribourgeoises sont une priorité que je soutiens avec force et conviction. Myriam Scherly-Cretton, candidate PLR au Grand Conseil, Broc