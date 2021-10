Projet pilote pour la vaccination mobile des jeunes

BULLE. Afin de faciliter l’accès de la vaccination aux jeunes de 12 à 15 ans, le canton propose deux projets pilotes mobiles. Mardi 19 octobre, une équipe s’installera à Bulle, à l’ancien arsenal de la route de Morlon. Jeudi 21, ce sera à la caserne des pompiers à Planfayon. «Le vaccin utilisé sera le Pfizer et un médecin sera sur place pour répondre à d’éventuelles questions», communique la Direction de la santé et des affaires sociales. Les jeunes et leurs parents ont été informés de cette action via les CO et l’inscription est obligatoire (www.fr.ch/vaccination-covid). D’autre part, le centre cantonal de vaccination déménage dès le 3 novembre. Il passe de Forum Fribourg au plateau d’Agy, à Granges-Paccot Centre (précisément au-dessus de la Migros). «Les recherches concernant une…