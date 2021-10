Tribune libre

Des alliances à sens unique

A propos de l’élection à la préfecture de la Gruyère.

Grâce au soutien marqué de la droite et tout particulièrement du PLR, Isabelle Chassot a été brillamment élue au Conseil des Etats. Cela met un peu de baume au cœur du parti du Centre, à la suite de la perte du siège de Beat Vonlanthen et on ne peut s’empêcher de remercier au passage Christian Levrat.

D’autres élections approchent d’ici un mois, en particulier pour la préfecture de la Gruyère. Malheureusement, la droite n’a pas réussi à se mettre d’accord pour ce poste très convoité, mettant ainsi à mal une éventuelle alliance profitable à tous. Il est bon de rappeler l’entente qui avait été faite pour le candidat Patrice Borcard, soutenu par le PLR, permettant ainsi d’avoir une préfecture dirigée d’une main…