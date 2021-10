Un parking et des questions

Parking du Récard à Val-de-Charmey, mise à l’enquête: la commune s’attend à des oppositions (La Gruyère du 19 juin). Comment pourrait-il en être autrement, lorsque l’on sait que le PAD N°4 du Récard demande obligatoirement «un stationnement souterrain et précise d’éviter le stationnement en surface»? Evidemment, le prix d’un parking souterrain devrait être supérieur, mais nos astucieux voisins du Moléson ne l’ont-ils pas réalisé? Peut-être en obtenant un autofinancement partiel par la location et la vente de boxes fermés? Quoi qu’il en soit, on peut se poser la question: comment financer le parking proposé par la commune, dont l’investissement fait partie d’un crédit global voté en 2017, alors que ce crédit est déjà absorbé par la seule route de la Petite-Fin qui n’est que la première partie du projet? On peut aussi se poser la question de l’utilité de ce parking, justifié par le désir de faire du village d’en-haut une zone de rencontre autour des quatre commerces restants, alors même que l’achat du terrain du Clos par la commwune en 2018 était justifié précisément par la création d’un espace de rencontre et de repos. Enfin, on peut s’étonner de voir reprendre ce projet abandonné au mois de mai 2019, à la suite du préavis défavorable rendu par le Service des biens culturels et puis ce futur ouvrage doit se trouver dans un quartier composé «d’éléments prépondérants du patrimoine bâti constitutif du noyau villageois ancien de Charmey» et occultant entièrement, par la hauteur de sa construction, la façade nord du Musée de Charmey et de l’Office du tourisme, historique bâtiment du XVIIIe siècle. Pierre Ludwig, Charmey