Une pisciculture à tout prix

ESTAVAYER. Dans une réponse contradictoire à la motion populaire «Réouverture de la nouvelle pisciculture d’Estavayer-le-Lac», le Conseil d’Etat appelle à fractionner le texte. Pour ensuite rejeter une modification de la législation sur la pêche et accepter la réouverture de la pisciculture d’Estavayer. Même si «le risque est grand de prendre une décision entachée du biais dit des “coûts irrécupérables”, qui incite à s’obstiner dans une voie coûteuse, indépendamment des résultats vraisemblables.» Même si «l’exploitation d’une pisciculture cantonale ne répond plus aux défis posés par le déclin des poissons». Même si cette option coûte bien plus cher que la solution actuelle: 47 000 francs pour l’utilisation de la pisciculture neuchâteloise de Collombier, contre 1,5 million pour la remise…