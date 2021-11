Aucune recommandation de vote pour le second tour de l’élection au Conseil d’Etat

PVL. Le Parti vert’libéral, qui ne participera pas au second tour de l’élection au Conseil d’Etat le 28 novembre, ne fait aucune recommandation de vote, selon un communiqué. Son comité se dit convaincu que la composition du futur Gouvernement sera plus équilibrée qu’actuellement. «En ce sens, il devrait être plus féminin, plus jeune et plus sensible aux questions environnementales», estime-t-il, raison avancée pour justifier sa décision. Le PVL annonce également la démission de sa présidente Ana Fontes Martins, qui avait été élue en septembre 2020. Sa succession sera réglée lors de l’assemblée du 3 décembre.