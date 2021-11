NOUVEAU MONDE

Le groupe fribourgeois Baron.e, composé de Faustine Pochon et d’Arnaud Rolle, continue son ascension. Un an et demi après la sortie de Jeunessedorée, le duo revient au Nouveau Monde, à Fribourg, pour présenter son nouvel EP Créature. Le public y retrouvera ce soir sa douce mélancolie, avec le duo Miston en première partie. La seconde soirée du vendredi soir est, quant à elle, déjà complète. www.nouveaumonde.ch.