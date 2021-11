Basse saison

ARTE, VENDREDI, À 20 H 55

A La Grande-Motte, sur le littoral héraultais, l’hiver et ses pluies diluviennes ont chassé les derniers touristes. Dans l’un des seuls appartements encore occupés, au dernier étage de la «Grande Pyramide», deux quinquagénaires, Carole et Richard Lazure, sont au bord du gouffre. Escroqués par leur conseiller fiscal, qu’ils surnomment «le rat», ils ont dû liquider leur société d’import-export et leur maison pour éponger une partie de leurs dettes.

Ayant en outre été mal défendus par un avocat incompétent, ils doivent aussi acquitter les dépenses de leur procès perdu. Depuis, ils squattent le T4 que les parents de Richard louent l’été aux vacanciers. C’est alors qu’Anthony, qui fut le meilleur copain de Richard quand ils étaient enfants, réapparaît après des…