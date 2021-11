BDmania a renoué avec son public

FESTIVAL. Plus de 6000 personnes ont pris part au festival BDmania samedi et dimanche passés. Une 15e édition particulière, puisque au lieu de se tenir à Belfaux, elle s’est répartie sur trente sites entre Fribourg, Belfaux, Corminboeuf, Bulle et Morat. «On est contents de s’en être pas trop mal sortis», indique son directeur Christian Marthe dans un communiqué transmis à la presse. En comptant les visites des expositions avancées et les médiations scolaires, c’est 15 000 visiteurs (17 000 en 2018) qui ont ainsi manifesté leur intérêt pour BDmania. A noter que l’exposition de Derib au Musée Gutenberg à Friboug et celle de Saint-Nicolas à la cathédrale sont à visiter jusqu’à la fin de l’année.