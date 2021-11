Cet art singulier d’avancer dans le flou des souvenirs

LIVRES

Patrick Modiano

CHEVREUSE

Gallimard, 176 pages

On peut simplement se laisser bercer, se couler dans ces souvenirs brumeux en suivant l’enquête hésitante de Jean Bosmans. Cet écrivain en devenir cherche à percer un mystère de son passé à travers des lieux et des gens qu’il retrouve comme un somnambule. On peut aussi tirer des liens avec l’ensemble de l’œuvre de Patrick Modiano. Rappeler que Jean Bosmans apparaît déjà dans L’horizon (2010) et que ce Chevreuse est une pierre de plus dans un édifice grandiose.

Le prix Nobel de littérature 2014 ne cesse en effet de creuser un sillon où se confondent références autobiographiques, obsessions intimes et pure fiction. Ici encore, le lecteur averti trouvera des renvois à l’enfance et à la jeunesse de Modiano, mais le roman peut aussi se…