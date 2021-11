Châtel retrouve trois points et du caractère

Châtel-Saint-Denis a gagné 3-1 contre Fribourg samedi. Une victoire en 2e ligue inter qui lui échappait depuis le 25 septembre. Les Veveysans se sont distingués dans l’attitude et sur le plan défensif.



VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. Châtel-Saint-Denis a mis fin à une disette de victoires qui durait depuis le 25 septembre en 2e ligue inter. Les Veveysans se sont logiquement imposés 3-1 contre un Fribourg «où on sent que ça n’a pas encore pris», selon Duilio Servadio, le coach local. Doux euphémisme. Des individualités, mais un manque certain de cohésion d’équipe samedi: les visiteurs se sont également tiré trois balles dans le pied pour être menés 3-0 à la pause.

Une passe en retrait mal ajustée pour le gardien exploitée par Christopher Nzinga à l’assist pour Agonis Ukehaxhaj. Une grossière…