Débuts concluants pour Léa Stern

CYCLISME SUR PISTE. Léa Stern n’a pas manqué sa grande première en cyclisme sur piste jeudi aux championnats romands. A Aigle, la Bulloise de 20 ans s’est classée deuxième femme derrière la Genevoise Emeline Jacolino, qui a récemment participé aux championnats du monde juniors de la discipline. Ce podium constitue une surprise pour cette néophyte de la piste. «Léa a commis quelques erreurs dues à son inexpérience, mais elle était la plus forte sur la piste», prétend son entraîneur Cédric Bugnon. Sa protégée a réussi «une très belle course tempo», avant de se montrer solide dans l’épreuve aux points. «C’est une expérience précieuse pour la route. La piste lui apprend à “courir juste” et à améliorer sa tactique de course.» A noter également la 2e place du Charmeysan Guillaume Gachet chez…