Dernier coup de collier pour les Sudistes en 2e inter

Treizième et dernier devoir de l’automne pour les trois formations sudistes de 2e ligue inter. Toutes regardent derrière elles avec des craintes très dissemblables.

Le point avec Florian Perler, gardien du C S Romontois opposé à Farvagny/ Ogoz ce dimanche après-midi (14 h 30).

Enjeu. Dixième du classement, le CS Romontois compte trois unités de plus que l’an dernier au même stade du championnat. Et, plus relevant encore, un viatique de cinq longueurs sur les trois rivaux valaisans concernés par la relégation. Autant écrire que le derby dominical face à Farvagny/Ogoz revêt une importance capitale. «On vise uniquement la victoire, histoire de passer les fêtes de Noël le plus sereinement…