Dixième place pour Mathieu Clément à Cape Town

ULTRA-TRAIL. Mathieu Clément s’est classé 10e de l’Ultra-trail de Cape Town, ce week-end en Afrique du Sud. «Ce n’est pas le résultat espéré, a-t-il écrit sur son compte Instagram. Je me suis retrouvé dans le dur après 30 km et je suis allé chercher ce top 10 grâce à la tête.» Il a fallu 11 h 47 au Vuadensois de 26 ans pour arriver au bout des 100 km et 4500 m de dénivelé du parcours principal. Soit à deux heures du nouveau record de l’épreuve établi par le vainqueur américain Jim Walmsley. Ce temps permet également à Mathieu Clément de terminer premier Suisse, avec dix secondes d’avance sur le Vaudois Fabrice Fauser.