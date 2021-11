Doc Evénement

RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

Crime: L’affaire du petit Luca. Le 7 février 2002 à Veysonnaz (Valais), Luca Mongelli, 7 ans, est retrouvé par sa mère gravement contusionné, dévêtu et inconscient dans un champ proche du chalet familial. Transporté en urgence à l’Hôpital de Sion, il sombre dans le coma. Le diagnostic vital est engagé: l’enfant est en état de mort cérébrale. L’enquête de la police et de la justice valaisannes commence. La piste d’une attaque par le chien de la famille est privilégiée. L’animal aurait attaqué Luca et lui aurait lacéré le dos à coups de griffes avant que l’enfant ne perde connaissance. Pour les parents Mongelli, cette thèse n’est pas crédible. Ils décident de solliciter un jeune avocat pour défendre leurs intérêts, ainsi qu’un détective privé. Ce dernier se lance…