Forte augmentation des charges prévue en 2022 pour le Réseau santé et social de la Gruyère

«Cette situation s’explique principalement par le développement des prestations d’aide et de soins à domicile, la recrudescence des demandes d’indemnités forfaitaires et la mise en œuvre du Concept régional d’accompagnement de la personne âgée.» Entre les comptes 2020 et les budgets 2022, l’augmentation des charges se monte à 7,35 mio (+5,1%).

Les délégués ont également donné un préavis positif sur le budget des Ambulances Sud fribourgeois, qui passera de 12 fr./habitant à 15,62 fr./habitant en 2022, soit un total de 1,6 mio à charge des communes gruériennes. «Nous n’avons aucune influence sur la “demande” en ambulances, avoue David Contini. Depuis la fermeture des urgences 24 h sur 24 à Riaz, la demande en transport a explosé… provoquant paradoxalement une augmentation des revenus.»

Article complet à lire dans notre édition de samedi