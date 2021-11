A Givisiez, là où s’élabore le vélo des stars et du lambda

1

La préfecture de la Gruyère se jouera entre Vincent Bosson (PLR) et Grégoire Kubski (PS)

Résultat définitif pour la préfecture de la Gruyère. Le second tour aura lieu entre Vincent Bosson (PLR, 45.13%) et Grégoire Kubski (PS, 20.78%). Canditat du Centre, Jean-Pierre Doutaz finit 3e avec 17.77%, Gabriel Kolly (UDC) 4e avec 12% et Daniel Savary (PVL) 5e avec 4.32%.