La Suisse de Thalmann remporte le choc au sommet

FOOTBALL. L’équipe de Suisse féminine a réalisé une grande performance vendredi en éliminatoires pour la Coupe du monde 2023. A Palerme, la gardienne bulloise Gaëlle Thalmann et ses coéquipières se sont offert le scalp de l’Italie (1-2), quart de finaliste du dernier Mondial. Coumba Sow et Ana-Maria Crnogorcevic ont signé les deux réussites helvétiques en première période. L'Italie a réduit la marque à l'heure de jeu. Grâce à ce cinquième succès en autant de matches, la Suisse prend seule la tête du groupe de qualification et fait un pas important vers la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande.