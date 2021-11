Le Centre décide de retirer Luana Menoud-Baldi

La décision a été prise par 91 oui, 9 non et 5 abstentions. Le Centre présente donc les deux conseillers d'Etat sortants Olivier Curty et Jean-Pierre Siggen, aux côtés de deux libéraux-radicaux et un UDC. Il renonce à son troisième siège historique avant même le second tour qui aura lieu le 28 novembre.

Développement dans notre prochaine édition.