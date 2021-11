Le running fribourgeois à la puissance cent

A Riaz, plus de cent prix ont été remis durant l’Athletic Night, la soirée consacrant le running cantonal.

RÉCOMPENSES. Pour la deuxième fois, le monde de la course à pied et de l’athlétisme fribourgeois s’est réuni à l’Athletic Night. Sur la scène de Riaz ont été distribuées plus d’une centaine de distinctions aux méritants cantonaux du bitume, du tartan et des sentiers de montagne. «Cette soirée est l’occasion de marier coureurs et athlètes pour former une unité dans le running fribourgeois», note Patrick Clément, entraîneur au SA Bulle.

Le club organisateur de l’événement a remis deux récompenses spéciales à Pierre Marro, entraîneur «légendaire» du CA Fribourg, ainsi qu’à Mathieu Clément, 9e de l’Ultra-trail du Mont-Blanc l’été passé. «Je ressens encore beaucoup d’émotion en repensant à…