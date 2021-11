Mieux protéger la qualité des eaux

CANTON. Le Conseil d’Etat a adopté un Plan sectoriel de la gestion des eaux, qui dresse la liste des actions prioritaires à réaliser dans les différentes régions du canton. Selon un communiqué, ces mesures doivent permettre de protéger les ressources en eau potable, améliorer la qualité des cours d’eau et des lacs et éviter les risques liés aux crues. Ce plan découle de la Loi sur les eaux, entrée en vigueur en 2011. Il intègre le principe d’une planification et d’une gestion des eaux par bassins versants en coordination avec les communes.

Le canton est ainsi divisé en 14 régions dont la Haute-Gruyère, le lac de la Gruyère, la Veveyse, la Haute-Broye et la Glâne-Neirigue. Le plan dresse un état des eaux dans chaque bassin versant. Dans les Préalpes, la qualité est relativement bonne en…