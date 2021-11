Montagne en scène en mode hivernal à Bulle

FILM. Lancé lundi à Paris, le festival Montagne en scène «bivouaquera» à Bulle le lundi 13 et mardi 14 décembre prochain. Au programme de cet opus hivernal, la projection des «trois lignes de descente de l’année» ainsi que de quatre films. Le premier se déroule à plus de 6000 mètres. Après La Liste (2016), les Valaisans Jérémie Heitz et Sam Anthamatten proposent une folle plongée depuis les sommets acérés du Pérou et du Pakistan.

«On a voulu voir plus haut pour se tester», disent les deux skieurs de pente raide. Frayeurs garanties dans La Liste: everything or nothing (70’, photo), qui expose les faces enneigées comme celles cachées d’une pratique à haut risque. «Les chutes sont les événements m’ayant fait le plus mûrir en montagne. C’est le meilleur apprentissage pour un jeune…