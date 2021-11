Neuf artistes sous le même toit

BULLE

L’association Artistes.ch présente jusqu’à dimanche, à L’Incubateur, une exposition regroupant photographies, sculptures et peintures. Pour l’occasion, elle a réuni neuf artistes romands. Le public y retrouvera les peintures de Catherine Zumkeller (La Tour-de-Trême) et de Marie-France Krähenbühl (Arconciel). Il pourra également découvrir les œuvres de Jean-François Berger (GE), Jean-Pierre Béguelin (BE), Gianfranco Cencio (VS), Jean Golinelli (GE), Paul Oberson (GE), Maria Personnaz Smith (GE) et Laurent Pheulpin (NE). www.artistes.ch.