Noir comme neige

FRANCE 2, MERCREDI, À 21 H 10

Alors que la saison bat son plein dans la station de ski Nobleval, l’adjudant au Peloton de gendarmerie de haute montagne Constance Vivier, une femme volontaire et borderline, et le policier suisse, Andreas Meyer, cérébral et emprunté, enquêtent sur la mort suspecte d’un adolescent retrouvé gelé sur une piste, à la suite d’un coma éthylique. Quand une autre jeune fille est retrouvée morte dans les mêmes conditions, Constance et Andreas comprennent qu’ils ont affaire à des meurtres en série… ■